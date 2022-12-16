***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 17:11
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 07.02.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088080
BIST
16:585.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,96
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5818,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5819,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:581.070,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.070,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.758.481
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|85.979.046
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.661.600.536
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|873.245.985
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.858.062
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|33.848.759
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|18,93
|5.858.942.359
|% 4,13
|
|THYAO
|139,20
|5.678.215.020
|% -0,64
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,71
|4.462.691.230
|% 1,14
|
|EKGYO
|8,03
|4.095.811.786
|% 1,90
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.319.749.854
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,32
|3.946.288.083
|% 1,40
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6450
|18,6490
|% 0,03
|
|Euro
|19,8188
|19,8265
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6537
|22,7673
|% 0,08
|
|Frank
|19,9740
|20,0943
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9430
|4,9677
|% 0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,78
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,38
|
|Cumhuriyet
|7.191
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.226
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.499
|3.554
|6,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-2,12
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13DAGI
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 806 adet işlem
-
17:12GLBMD
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 958 adet işlem
-
17:11KUYAS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 126, 997 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 5, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 95, 675.00 milyon TL de
-
17:10OYLUM
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 750 adet işlem