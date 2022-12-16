***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 17:15
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 17.09.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088087
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.073,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.073,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.445
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.559.450
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.942.017
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.750.804
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.036.179.698
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|168.495.534
|% -9,98
|
|ALFAS
|287,60
|330.435.926
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|3.504.449
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.980.474.732
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.043.356.863
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,55
|6.488.012.173
|% 9,42
|
|YKBNK
|11,78
|6.013.365.770
|% -0,51
|
|AKBNK
|18,65
|5.263.470.765
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,21
|4.940.229.554
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,55
|6.488.012.173
|% 9,42
|
|YKBNK
|11,78
|6.013.365.770
|% -0,51
|
|PETKM
|19,18
|8.980.474.732
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.559.450
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6470
|% 0,02
|
|Euro
|19,8035
|19,8131
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,7069
|22,8207
|% 0,31
|
|Frank
|19,9772
|20,0976
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|15,11
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.218
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.496
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-2,29
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de