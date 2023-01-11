***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2023 12:53
rev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 15.03.2022 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 15.03.2022 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 15.03.2022 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 15.03.2022 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 6 : SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100081
BIST
12:504.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -31,08
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:5018,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:5020,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:501.137,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.137,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|SDTTR
|56,65
|5.113.229
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.264.381
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.355.321
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,56
|219.234.325
|% 9,41
|
|POLTK
|1.737,60
|19.636.411
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.582.916
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,26
|256.387.765
|% -9,15
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|THYAO
|131,50
|4.410.595.342
|% 0,23
|
|ASELS
|57,30
|2.614.466.086
|% -1,46
|
|EREGL
|38,34
|2.599.920.114
|% 1,27
|
|KRDMD
|18,05
|1.932.814.222
|% -0,50
|
|KOZAL
|566,10
|1.921.513.402
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,51
|1.321.415.203
|% 0,12
|
|KATMR
|2,09
|270.582.916
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|1.191.082.263
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,05
|1.932.814.222
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,71
|267.739.036
|% -0,73
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,1745
|20,1809
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7355
|22,8495
|% -0,04
|
|Frank
|20,2777
|20,3999
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,69
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.682
|7.738
|3,00
|
|Yarım
|3.732
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|