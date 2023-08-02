***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 27.07.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 26 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 27.07.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 27.07.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 27.07.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 27.07.2021 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 27.07.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 27.07.2021 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 27.07.2021 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıToygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAli Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFaruk Demirkol 01.12.2022 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAhmet Yetkin Şeşen 09.03.2023 11.2016-03.2023 MUFG Bank Turkey A.Ş.- Trader 03.2023-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBehlül Kataş 14.07.2023 11.2018-08.2019 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 08.2019-06.2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Kıdemli Hisse Senedi Analisti 07.2023 – devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaUmut Kılıç Müdür (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.trSibel Şadoğlu Yönetmen (212)3841300 gpyinfo@garantibbva.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179765BIST