***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.12.2023 13:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ye makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ye özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229654
BIST
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15:547.315
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 15,92
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.335
15:5429,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1345
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4070
En Düşük
29,0967
15:5432,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2263
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:541.954,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.954,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3965
|29,4070
|% 0,46
|
|Euro
|32,5555
|32,5661
|% 0,70
|
|Sterlin
|37,3218
|37,5090
|% 0,97
|
|Frank
|34,3071
|34,5138
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|976,38
|978,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,85
|1.192,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,36
|80,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,36
|2.065,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:54
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