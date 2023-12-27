***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım ve Satım işlemleri 09:00-16:00 (yarım günlerde 09:00-11:15) saatleri arasında yapılabilir. Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş) 1 Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229686BIST