***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2024 12:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00877 3,20 0,00877 3,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233039
BIST
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13:487.543
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,82
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:4829,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0880
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:4832,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0790
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:481.956,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.956,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:48
|IHEVA
|2,42
|15.410.373
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|101.475.689
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|297.907.861
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.363.525
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|SANEL
|28,66
|7.156.786
|% -5,41
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|VKING
|29,90
|25.380.522
|% -4,78
|
|TEKTU
|3,04
|43.273.107
|% -4,70
|
|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
|
|THYAO
|234,00
|3.160.620.256
|% 0,30
|
|GUBRF
|156,20
|1.728.970.067
|% -3,34
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|PGSUS
|694,00
|1.295.072.788
|% 2,81
|
|SASA
|35,94
|1.237.891.972
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,57
|893.434.443
|% 7,53
|
|QUAGR
|4,19
|395.520.355
|% -0,71
|
|EKGYO
|7,26
|586.179.578
|% 0,00
|
|BEGYO
|3,69
|282.463.361
|% 8,21
|
|ISCTR
|22,92
|1.708.086.191
|% -0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8392
|29,8427
|% 0,30
|
|Euro
|32,5910
|32,6055
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,6615
|37,8504
|% 0,11
|
|Frank
|34,8408
|35,0507
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9327
|7,9725
|% 0,29
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|