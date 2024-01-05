***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2024 12:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00795 2,90 0,00795 2,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233048
BIST
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13:497.544
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,07
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:4929,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0892
|Açılış
|: 29,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:4932,6095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0750
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:491.956,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.956,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KRSTL
|14,19
|101.530.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.071.725
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.394.720
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|3.046.576
|% 9,24
|
|KCAER
|32,00
|626.574.715
|% 9,07
|
|SANEL
|28,26
|7.173.215
|% -6,73
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|VKING
|29,88
|25.388.833
|% -4,84
|
|TEKTU
|3,04
|43.294.935
|% -4,70
|
|BASCM
|8,51
|379.121
|% -4,70
|
|THYAO
|233,90
|3.173.955.941
|% 0,26
|
|ISCTR
|22,96
|1.770.668.407
|% 0,00
|
|GUBRF
|156,10
|1.732.479.882
|% -3,40
|
|PGSUS
|693,00
|1.298.389.159
|% 2,67
|
|SASA
|35,92
|1.245.384.433
|% -0,28
|
|ZOREN
|4,58
|896.383.050
|% 7,76
|
|QUAGR
|4,18
|396.704.667
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,27
|603.423.128
|% 0,14
|
|BEGYO
|3,66
|284.776.815
|% 7,33
|
|ISCTR
|22,96
|1.770.668.407
|% 0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8360
|29,8439
|% 0,30
|
|Euro
|32,5949
|32,6095
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,6577
|37,8465
|% 0,10
|
|Frank
|34,8386
|35,0485
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9325
|7,9723
|% 0,29
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|950,17
|952,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,58
|1.028,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,55
|2.038,87
|% 0,66
|