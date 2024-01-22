***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 10:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,50 0,00411 1,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241841
BIST
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12:568.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,66
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.056
12:5630,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0437
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2442
En Düşük
30,1539
12:5632,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:561.965,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.965,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TETMT
|4.180,00
|21.737.313
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.608.640
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|257.901.227
|% 9,97
|
|MIPAZ
|49,62
|11.335.044
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|2.128.694
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|838.867.061
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|375.992
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,06
|29.254.542
|% -4,53
|
|THYAO
|255,75
|3.308.593.962
|% 2,20
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|TUPRS
|141,50
|1.487.996.977
|% 1,58
|
|AKBNK
|40,40
|1.471.054.579
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,41
|2.042.781.384
|% 7,18
|
|ADESE
|2,48
|173.737.063
|% 7,36
|
|AKFGY
|1,92
|125.159.890
|% 2,67
|
|PETKM
|20,26
|1.124.285.721
|% 2,22
|
|SASA
|38,78
|2.150.904.607
|% 3,14
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2373
|30,2442
|% 0,14
|
|Euro
|32,9655
|32,9745
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,2935
|38,4856
|% 0,12
|
|Frank
|34,7048
|34,9139
|% 0,17
|
|Riyal
|8,0384
|8,0787
|% 0,13
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|896,64
|896,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,33
|925,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,60
|2.021,92
|% 0,66
|