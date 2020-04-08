***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 15:52
Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10947,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,257686
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 60,6442
- Kurucu (%)
% 40
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 28,984
d) Diğer Giderler (%)
% 10,372
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836486
BIST
17:2592.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 485,75
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:256,7690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:257,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:25358,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 358,61
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.459.989
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.660
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|940.285.841
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|768.211.389
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|751.802.419
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|610.843.418
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|604.051.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,37
|356.704.843
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|344.828.748
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|105.574.842
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|325.939.499
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.753.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3761
|8,4181
|% 0,67
|
|Frank
|6,9644
|7,0064
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,96
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|0,27
|
Seans Raporu
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 08 artarak (% 0.48 ) 110, 401
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17:39CMBTN
Yüzde 5.21 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 758 adet işlem
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17:36RAYSG
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 168, 293 adet işlem
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17:34XU100
Endeks 92, 847 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 928.00 milyon TL de