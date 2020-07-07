***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 12:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,82274
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,839284
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,82274
Varsa İade Tutarı (TL)
295099,99
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
295099,99
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5609867,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,47414
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,2759
- Kurucu (%)
% 45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,336
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,418
d) Diğer Giderler (%)
% 7,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855787
BIST
14:12118.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:126,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:127,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:12392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.043.354
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.986.602
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.992.779
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.612.012
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.830.302
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|67.737.093
|% -7,62
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.230.871
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.062.662
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.096.287
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,87
|822.293.927
|% 0,34
|
|TUPRS
|88,40
|663.586.750
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|575.508.197
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|427.875.508
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,34
|487.786.796
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,09
|
|Frank
|7,2427
|7,2863
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,10
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
|
Seans Raporu
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14:24ALGYO
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 48 kaybederek (% -0.05 ) 134, 848
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14:21XU100
Endeks 118, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 19, 651.00 milyon TL de