***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 12:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1147516,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,845074
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,6127
- Kurucu (%)
% 40
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,001
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,395
d) Diğer Giderler (%)
% 1,991
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855792
BIST
14:12118.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:126,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:127,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:12392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.046.470
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|127.158.855
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|150.281.993
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|ADEL
|17,85
|41.323.418
|% 9,71
|
|BJKAS
|3,23
|232.847.021
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.787.635
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.303.887
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.192.648
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.373.538
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,91
|831.951.879
|% 0,56
|
|TUPRS
|88,40
|664.688.838
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|575.782.819
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|427.965.409
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|487.948.024
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5544
|8,5973
|% 0,11
|
|Frank
|7,2452
|7,2889
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,73
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|