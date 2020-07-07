***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 12:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276493
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,279783
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276493
Varsa İade Tutarı (TL)
27316,56
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7940,67
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
19375,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4474794,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,113086
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,5846
- Kurucu (%)
% 45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,504
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,988
d) Diğer Giderler (%)
% 1,924
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855793
BIST
14:13118.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 164,71
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:136,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:137,7543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:13391,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,87
|Açılış
|: 391,88
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.046.470
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|127.158.855
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|150.281.993
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|ADEL
|17,85
|41.323.418
|% 9,71
|
|BJKAS
|3,23
|232.847.021
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|67.787.635
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.303.887
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.192.648
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.373.538
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,91
|831.951.879
|% 0,56
|
|TUPRS
|88,40
|664.688.838
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.369.504.253
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.307.762.872
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,91
|575.782.819
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|427.965.409
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|487.948.024
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5545
|8,5974
|% 0,11
|
|Frank
|7,2452
|7,2889
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|