***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855853
BIST
13:58118.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,83
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:586,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:587,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:58392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.019.443
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|38.765.532
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|126.086.931
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|148.087.185
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.184.782
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.537.151
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,12
|66.912.429
|% -8,50
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.145.766
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,18
|2.315.618.437
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.293.846.387
|% 3,52
|
|GARAN
|8,33
|1.004.698.460
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,79
|790.260.059
|% -0,11
|
|TUPRS
|88,40
|658.972.784
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,18
|2.315.618.437
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.293.846.387
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,90
|571.039.692
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,77
|424.366.690
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.812.232
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5495
|8,5924
|% 0,05
|
|Frank
|7,2424
|7,2861
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,98
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,40
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|