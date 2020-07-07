***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 14:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855886
BIST
16:08118.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:086,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 43,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 43,1000
|
6,8687
En Düşük
6,8524
16:087,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:084,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,03
|Açılış
|: 4,01
|
|Önceki Kapanış
|: 4,03
|
4,06
En Düşük
3,97
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|8.121.318
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|114.315.235
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|212.202.226
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.748.154
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.834.604
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|80.053.209
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.924.755
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|3.049.882.993
|% 3,74
|
|ODAS
|2,90
|1.489.942.112
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,98
|1.284.057.800
|% 0,95
|
|GARAN
|8,33
|1.248.472.177
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,05
|764.444.977
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|3.049.882.993
|% 3,74
|
|ODAS
|2,90
|1.489.942.112
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,90
|639.962.228
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,77
|499.335.758
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|585.601.354
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5835
|8,6266
|% 0,45
|
|Frank
|7,2596
|7,3033
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,48
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|-6,60
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,80
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,19
|
Seans Raporu
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