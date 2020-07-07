***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 14:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
39158,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,419845
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,0496
- Kurucu (%)
% 40
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 30,357
d) Diğer Giderler (%)
% 13,593
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855888
BIST
16:08118.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:086,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
16:087,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:08393,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.355.884
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.121.318
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|49.133.637
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|212.761.462
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.834.805
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.125.851
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.931.109
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|TKFEN
|17,97
|1.284.334.894
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.248.528.122
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|765.212.656
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,89
|640.616.352
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|499.402.196
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,22
|587.783.021
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5771
|8,6201
|% 0,37
|
|Frank
|7,2586
|7,3023
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-3,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|-5,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:25MTRYO
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16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 32 kaybederek (% -0.08 ) 134, 806