***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 14:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855894
BIST
16:07118.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 173,39
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:076,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
16:077,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:07393,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 393,25
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.306.894
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.120.699
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|209.495.904
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.638.785
|% 9,84
|
|SKTAS
|3,07
|79.877.943
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|234.670.071
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.884.730
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|3.047.403.516
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.487.763.055
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,99
|1.280.320.476
|% 1,01
|
|GARAN
|8,34
|1.241.260.664
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|761.796.762
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|3.047.403.516
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.487.763.055
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,88
|637.069.968
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,77
|496.650.478
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|584.864.087
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5830
|8,6260
|% 0,44
|
|Frank
|7,2597
|7,3034
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,50
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-3,70
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-3,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,80
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,18
|