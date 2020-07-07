***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,82
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,451777
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,451777
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1817342,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,39693
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,8831
- Kurucu (%)
% 40,050892
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,949108
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,908
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,42
d) Diğer Giderler (%)
% 5,789
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856112
BIST
17:08119.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.049,16
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.578
En Düşük
117.075
17:086,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
17:087,7497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:08395,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,46
|Açılış
|: 395,21
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
395,36
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.881.864
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.369.184
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.138.804
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.478
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|84.729.091
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.138.636
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|15.979.246
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|3.109.416
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,27
|3.877.369.511
|% 6,07
|
|SISE
|6,45
|1.663.687.337
|% 8,04
|
|ODAS
|2,91
|1.543.530.305
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,02
|1.368.397.525
|% 1,18
|
|GARAN
|8,36
|1.341.014.468
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,27
|3.877.369.511
|% 6,07
|
|ODAS
|2,91
|1.543.530.305
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,91
|688.255.564
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,78
|527.181.809
|% 2,30
|
|ISGYO
|2,25
|631.429.584
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5934
|8,6365
|% 0,56
|
|Frank
|7,2557
|7,2995
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|7,23
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.654
|-1,00
|
|Tam
|2.630
|2.641
|2,50
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|1,30
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,18
|
Seans Raporu
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