***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
610154
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,911422
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,7786
- Kurucu (%)
% 40
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,199
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,544
d) Diğer Giderler (%)
% 13,479
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856115
BIST
17:05119.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.042,30
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.578
En Düşük
117.075
17:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
17:057,7496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:05395,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 395,21
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
395,36
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.881.864
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.363.981
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.007.800
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.478
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|84.607.645
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.081.087
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.915.537
|% -6,15
|
|CRDFA
|4,22
|3.109.416
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,28
|3.825.148.254
|% 6,54
|
|SISE
|6,48
|1.642.665.970
|% 8,54
|
|ODAS
|2,92
|1.542.824.894
|% 2,82
|
|TKFEN
|18,01
|1.363.545.393
|% 1,12
|
|GARAN
|8,36
|1.329.763.637
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.825.148.254
|% 6,54
|
|ODAS
|2,92
|1.542.824.894
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,92
|685.236.878
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|526.342.051
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|628.815.439
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5974
|8,6405
|% 0,61
|
|Frank
|7,2607
|7,3044
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|8,34
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|1,80
|
|Tam
|2.629
|2.640
|1,80
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|0,90
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,12
|
Seans Raporu
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