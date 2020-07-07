***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
16391
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 20,070565
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,1764
- Kurucu (%)
% 40
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 32,25
d) Diğer Giderler (%)
% 17,573
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856116
BIST
17:08119.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.049,16
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.578
En Düşük
117.075
17:086,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
17:087,7497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:08395,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,46
|Açılış
|: 395,21
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
395,36
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.881.864
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.296.973
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|121.005.229
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.137.569
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|84.502.123
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.056.959
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.711.906
|% -6,15
|
|CRDFA
|4,22
|3.064.093
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,29
|3.799.836.707
|% 7,01
|
|SISE
|6,47
|1.562.820.248
|% 8,38
|
|ODAS
|2,92
|1.537.344.521
|% 2,82
|
|TKFEN
|17,99
|1.359.072.256
|% 1,01
|
|GARAN
|8,35
|1.325.800.519
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,29
|3.799.836.707
|% 7,01
|
|ODAS
|2,92
|1.537.344.521
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,92
|683.465.103
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,76
|521.793.851
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,25
|628.280.067
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5945
|8,6376
|% 0,58
|
|Frank
|7,2590
|7,3027
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|0,77
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.555
|2.574
|2,80
|
|Tam
|2.630
|2.641
|2,90
|
|Yarım
|1.278
|1.292
|1,50
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|-0,29
|
Seans Raporu
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