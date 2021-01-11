***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 18:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
99472,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,3611
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,3611
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,705
c) Saklama Ücreti (%)
% 29,512
d) Diğer Giderler (%)
% 18,422
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900719
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05444,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,60
|Açılış
|: 444,72
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|2.368.236
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|1.865.257
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.347.343
|% 10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|SANFM
|15,02
|1.399.070
|% -7,91
|
|TDGYO
|10,77
|27.917.822
|% -6,99
|
|KSTUR
|154,60
|615.139
|% -6,76
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|THYAO
|12,70
|897.624.982
|% -0,94
|
|TKFEN
|18,60
|842.619.872
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,90
|744.249.800
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|YKBNK
|3,24
|581.171.911
|% -2,41
|
|ZOREN
|2,95
|491.082.047
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4673
|7,4762
|% 1,40
|
|Euro
|9,0835
|9,0966
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0559
|10,1064
|% 0,86
|
|Frank
|8,3613
|8,4117
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,05
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|