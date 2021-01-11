***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin 6d) Diğer Giderler (%)% 14,528AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2020 4. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900866BIST