***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 19:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1299,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 8,220099
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 23,486
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 34,952
d) Diğer Giderler (%)
% 41,562
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925782
BIST
14:531.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -24,96
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:538,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0191
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:539,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0173
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:53457,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,80
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:52
|TUREX
|14,52
|266.761
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.255.788
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|499.792
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.913.473
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.191.989
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|163.385.014
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|16.776.117
|% -9,43
|
|EREGL
|16,13
|786.084.005
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,26
|689.456.001
|% -2,29
|
|BJKAS
|10,76
|672.735.293
|% 5,80
|
|GARAN
|6,67
|490.125.355
|% -1,33
|
|JANTS
|837,80
|473.056.933
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,89
|296.930.859
|% -2,07
|
|TSKB
|1,34
|203.970.314
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,20
|387.004.078
|% -4,76
|
|YKBNK
|2,12
|237.477.161
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|272.297.230
|% 6,06
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1504
|8,1520
|% 0,24
|
|Euro
|9,6939
|9,6998
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,1564
|11,2124
|% 0,14
|
|Frank
|8,7763
|8,8292
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,22
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-9,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.010
|3.085
|-21,68
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,48
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,11
|