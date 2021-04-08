***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 20:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
52308,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,391699
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 43,9763
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,715
c) Saklama Ücreti (%)
% 28,572
d) Diğer Giderler (%)
% 16,737
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925821
BIST
16:231.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -31,68
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:238,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:239,7083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:23455,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 455,52
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|TUREX
|14,52
|320.181
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.939.401
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|597.120
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.581.024
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.738.818
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.904.112
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.431.154
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.005.360.888
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,22
|824.764.447
|% -2,83
|
|BJKAS
|10,92
|798.063.002
|% 7,37
|
|GARAN
|6,65
|733.898.941
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,50
|582.663.422
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,87
|423.299.370
|% -3,11
|
|TSKB
|1,34
|252.152.078
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,14
|573.323.366
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.380.428
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,22
|824.764.447
|% -2,83
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1623
|8,1697
|% 0,46
|
|Euro
|9,7015
|9,7083
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1731
|11,2291
|% 0,29
|
|Frank
|8,7688
|8,8217
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-17,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:23
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16:33SRVGY
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