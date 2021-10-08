***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 13:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23411
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276886
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,23411
Varsa İade Tutarı (TL)
709546,61
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
254862,47
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
454684,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6219642,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,365256
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82,1049
- Kurucu (%)
% 35,765541
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,234459
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,497
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,681
d) Diğer Giderler (%)
% 8,718
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968590
BIST
15:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:158,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1510,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0427
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:15505,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,96
|Açılış
|: 505,62
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MAALT
|179,30
|24.414.751
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.847.787
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.204.773
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.288
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.800
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.088.711
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,66
|188.029.726
|% -9,18
|
|THYAO
|14,18
|660.524.424
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|SASA
|27,58
|624.475.581
|% 3,22
|
|ASELS
|15,47
|559.540.612
|% -0,26
|
|GARAN
|9,39
|544.176.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.864.109
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.845.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|238.632.990
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.519.145
|% 0,69
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9098
|8,9157
|% 0,46
|
|Euro
|10,3054
|10,3159
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,1077
|12,1685
|% 0,57
|
|Frank
|9,5651
|9,6227
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3693
|2,3812
|% 0,47
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
|
Seans Raporu
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