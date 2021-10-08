***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









enk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,91474Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,923017Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,91474Varsa İade Tutarı (TL)46365,63Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)3210,45Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)43155,18Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)3628180,87Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 33,682766B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 93,4223- Kurucu (%)% 36,054311- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 63,945689- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0,497c) Saklama Ücreti (%)% 3,966d) Diğer Giderler (%)% 2,115AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968592BIST