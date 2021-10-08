***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 13:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,282006
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,17
Varsa İade Tutarı (TL)
13150,81
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
13150,81
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9984,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,156342
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 33,0355
- Kurucu (%)
% 91,284644
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 8,715356
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 49,695
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,395
d) Diğer Giderler (%)
% 15,874
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968594
BIST
15:141.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:148,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1410,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0406
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:14505,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,92
|Açılış
|: 505,49
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MAALT
|179,30
|24.403.096
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.756.885
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.157.668
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.171
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.757
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.960.093
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,70
|186.019.616
|% -9,07
|
|THYAO
|14,17
|660.275.800
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|650.583.112
|% -0,80
|
|SASA
|27,58
|610.563.977
|% 3,22
|
|ASELS
|15,48
|550.804.842
|% -0,19
|
|GARAN
|9,39
|539.077.394
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|355.412.130
|% 0,56
|
|PETKM
|6,18
|650.583.112
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.764.150
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,55
|231.556.470
|% -1,16
|
|ODAS
|1,45
|100.504.109
|% 0,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9123
|8,9143
|% 0,44
|
|Euro
|10,3063
|10,3123
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1008
|12,1615
|% 0,51
|
|Frank
|9,5560
|9,6136
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3683
|2,3801
|% 0,43
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,27
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,31
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,02
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:12
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-
15:25PENGD
Yüzde 6.65 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 361, 521 adet işlem
-
15:23MARTI
Yüzde 6.00 oranında artışla 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 110, 382 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 22 artarak (% 0.08 ) 1, 501
-
15:22OYLUM
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 787 adet işlem
-
15:20AVGYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 297, 205 adet işlem