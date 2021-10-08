***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,895032
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,895032
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
419578,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,241612
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,5784
- Kurucu (%)
% 39,772993
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 60,227007
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,895
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,844
d) Diğer Giderler (%)
% 5,683
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968680
BIST
15:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:158,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1510,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0427
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:15505,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,96
|Açılış
|: 505,62
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:15
|MAALT
|179,30
|24.403.096
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.783.907
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.182.835
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.288
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.800
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.031.401
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|187.539.900
|% -9,34
|
|THYAO
|14,18
|660.361.016
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.700.788
|% -0,80
|
|SASA
|27,62
|615.984.855
|% 3,37
|
|ASELS
|15,48
|554.293.619
|% -0,19
|
|GARAN
|9,39
|539.380.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.857.217
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.700.788
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.845.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|238.353.649
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.507.185
|% 0,69
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9018
|8,9144
|% 0,44
|
|Euro
|10,2939
|10,3180
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,1076
|12,1683
|% 0,56
|
|Frank
|9,5649
|9,6226
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3693
|2,3812
|% 0,47
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,21
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.393
|48,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,31
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,02
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, MAALT, MERIT
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, SEYKM, IDEAS
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15:27
AYCES, GSDHO, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:27
UTPYA, SEYKM, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında