***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276778
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,276778
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
6880612,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,8521
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,8855
- Kurucu (%)
% 36,242717
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,757283
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,662
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,759
d) Diğer Giderler (%)
% 3,693
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968687
BIST
15:081.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:088,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:0810,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0727
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:08505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,39
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MAALT
|179,30
|24.394.848
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.305.027
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.459.427
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.964.255
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.855.017
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|185.239.465
|% -8,95
|
|THYAO
|14,17
|659.892.576
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|SASA
|27,64
|592.397.805
|% 3,44
|
|ASELS
|15,51
|543.999.385
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|537.116.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.325.660
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.747.462
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,56
|225.173.055
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.413.367
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9128
|8,9145
|% 0,45
|
|Euro
|10,3073
|10,3480
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5597
|9,6173
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3692
|2,3811
|% 0,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|