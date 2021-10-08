***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 16:48
enk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,854384
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,308371
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,308371
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
108790,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,587102
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 33,5871
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 16,303
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,235
d) Diğer Giderler (%)
% 36,875
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968813
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0799
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0883
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05506,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,49
|Açılış
|: 506,06
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|55,00
|4.573.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|479.713
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.594.653
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.947.187
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.041.540
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.228.428
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.876.683
|% -9,87
|
|ISKUR
|325.000,00
|650.000
|% -9,72
|
|GARAN
|9,29
|1.441.674.357
|% -1,06
|
|ASELS
|15,76
|1.095.350.049
|% 1,61
|
|SASA
|27,48
|925.253.172
|% 2,84
|
|THYAO
|14,13
|895.407.534
|% 0,07
|
|PETKM
|6,15
|831.963.795
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,78
|410.948.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|431.282.604
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|1.441.674.357
|% -1,06
|
|PETKM
|6,15
|831.963.795
|% -1,28
|
|DOHOL
|2,57
|296.300.319
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9430
|8,9485
|% 0,83
|
|Euro
|10,3531
|10,3625
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,1348
|12,1957
|% 0,79
|
|Frank
|9,5918
|9,6496
|% 0,85
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM