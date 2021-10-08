***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 18:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
439293,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,228951
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,6541
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,542
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,157
d) Diğer Giderler (%)
% 5,646
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 3. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969070
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0852
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0910
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3872
En Düşük
10,2298
18:05506,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,12
|Açılış
|: 506,78
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9559
|8,9602
|% 0,96
|
|Euro
|10,3552
|10,3663
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,1601
|12,2211
|% 1,00
|
|Frank
|9,6165
|9,6745
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3809
|2,3928
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,06
|
|Altın Gr.
|507
|507
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,10
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM