***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,181671
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,181671
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
794446,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,038493
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,6381
- Kurucu (%)
% 43,761032
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,238968
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,878
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,675
d) Diğer Giderler (%)
% 4,81
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991722
BIST
14:552.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,81
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5513,8844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0780
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8891
En Düşük
13,6904
14:5515,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0309
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:55801,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,01
|Açılış
|: 801,31
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:53
|INTEM
|118,80
|26.623.516
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.303
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.985.389
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,17
|202.104.493
|% -8,42
|
|LIDFA
|4,42
|53.373.811
|% -7,14
|
|SANEL
|6,44
|6.572.029
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.255.592
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,74
|2.952.073.285
|% 7,22
|
|GARAN
|11,84
|1.769.098.352
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.517.666.999
|% 1,90
|
|SISE
|15,14
|1.224.393.293
|% 1,88
|
|EREGL
|30,96
|1.188.498.470
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,76
|1.061.919.695
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|589.842.987
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.769.098.352
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.517.666.999
|% 1,90
|
|THYAO
|26,74
|2.952.073.285
|% 7,22
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8372
|13,8690
|% 0,45
|
|Euro
|15,6675
|15,7406
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7458
|18,8398
|% 0,17
|
|Frank
|14,9544
|15,0445
|% -0,14
|
|Riyal
|3,6749
|3,6933
|% 0,22
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
14:53
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15:08XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 21, 574.00 milyon TL de
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15:08BRKSN
Yüzde 6.78 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 348 adet işlem
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15:07TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 958, 406 adet işlem
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15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem
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15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem