***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 15:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,700493
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Varsa İade Tutarı (TL)
918806,23
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
209259,62
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
709546,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9060316,11
Portföy YönetiRİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82,4282
- Kurucu (%)
% 35,521943
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,478057
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,388
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,711
d) Diğer Giderler (%)
% 8,472
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991723
BIST
16:232.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,53
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:2313,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:2315,7007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:23805,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,72
|Açılış
|: 805,02
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:21
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.805.576
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.111.005
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|32.362.571
|% 9,91
|
|ELITE
|18,07
|242.407.279
|% -8,92
|
|LIDFA
|4,39
|57.355.373
|% -7,77
|
|SANEL
|6,50
|7.013.633
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,65
|26.357.755
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|EREGL
|31,06
|1.583.041.535
|% 1,44
|
|SISE
|15,15
|1.458.604.872
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|1.173.081.539
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|661.119.987
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.131.801.289
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.629.849.820
|% 1,72
|
|THYAO
|26,88
|3.316.064.215
|% 7,78
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8482
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6643
|15,7009
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8625
|18,9571
|% 0,80
|
|Frank
|15,0440
|15,1346
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7022
|3,7208
|% 0,97
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,17
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.293
|5.427
|-5,43
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,63
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|0,08
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-0,21
|
Seans Raporu
16:21
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16:34OZKGY
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16:34OZKGY
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