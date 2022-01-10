***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,732399
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,732399
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8852804,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,375909
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,5994
- Kurucu (%)
% 36,231111
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,768889
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,699
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,67
d) Diğer Giderler (%)
% 4,032
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991930
BIST
16:062.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 34,10
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:0613,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1350
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9414
En Düşük
13,6904
16:0615,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1075
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8328
En Düşük
15,4901
16:06801,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 3,78
|Açılış
|: 801,10
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:06
|INTEM
|118,80
|31.611.535
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.384.563
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.096.997
|% 9,94
|
|ELITE
|18,05
|240.697.119
|% -9,02
|
|LIDFA
|4,36
|56.653.396
|% -8,40
|
|SANEL
|6,47
|6.836.662
|% -4,85
|
|RALYH
|11,62
|25.724.565
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.231.782.243
|% 7,46
|
|GARAN
|11,86
|2.075.219.998
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.616.310.533
|% 1,81
|
|EREGL
|31,02
|1.543.797.859
|% 1,31
|
|SISE
|15,14
|1.431.174.240
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,77
|1.161.034.021
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|653.302.449
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.075.219.998
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.616.310.533
|% 1,81
|
|THYAO
|26,80
|3.231.782.243
|% 7,46
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9203
|13,9414
|% 0,98
|
|Euro
|15,6723
|15,8328
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,7791
|18,8733
|% 0,35
|
|Frank
|14,9751
|15,0653
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6866
|3,7051
|% 0,54
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,26
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,79
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,18
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,38
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,55
|
Seans Raporu
16:06
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16:21ISGSY
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