***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,533264
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,533264
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1304574,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,96897
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,4189
- Kurucu (%)
% 44,177684
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 55,822316
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,696
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,674
d) Diğer Giderler (%)
% 10,211
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991934
BIST
17:362.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,48
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3613,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0763
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3615,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0325
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:36798,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,40
|Açılış
|: 798,71
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:34
|YAPRK
|33,00
|18.869.084
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.239.569
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.406.438
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.636.255
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.582.266
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|257.829.524
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.625.041
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.959.359
|% -4,08
|
|THYAO
|27,12
|3.765.997.394
|% 8,74
|
|GARAN
|11,84
|2.406.359.537
|% 0,77
|
|EREGL
|30,96
|1.826.884.559
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,80
|1.799.520.003
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.765.088.629
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,72
|1.294.243.863
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,44
|704.534.909
|% 4,27
|
|GARAN
|11,84
|2.406.359.537
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.799.520.003
|% 1,72
|
|THYAO
|27,12
|3.765.997.394
|% 8,74
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8612
|13,8800
|% 0,53
|
|Euro
|15,6585
|15,6866
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7089
|18,8027
|% -0,03
|
|Frank
|14,9045
|14,9943
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6805
|3,6990
|% 0,37
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:34
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17:49KARYE
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