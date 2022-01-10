***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
91091,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,307662
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,3077
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 24,644
c) Saklama Ücreti (%)
% 26,718
d) Diğer Giderler (%)
% 18,33
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991936
BIST
17:042.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 33,77
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0413,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0661
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0415,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:04798,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,52
|Açılış
|: 798,83
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:02
|INTEM
|118,80
|34.176.958
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.513.023
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.086.044
|% 9,99
|
|MTRKS
|22,46
|58.684.814
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.311.730
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|60.752.112
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|248.583.593
|% -9,02
|
|RALYH
|11,60
|28.329.135
|% -4,45
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.899.553
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.466.523.541
|% 7,30
|
|GARAN
|11,86
|2.287.365.461
|% 0,94
|
|EREGL
|31,00
|1.739.172.546
|% 1,24
|
|KRDMD
|11,81
|1.693.897.530
|% 1,81
|
|SISE
|15,19
|1.682.399.484
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|1.202.305.566
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,43
|682.715.283
|% 3,85
|
|GARAN
|11,86
|2.287.365.461
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.693.897.530
|% 1,81
|
|THYAO
|26,76
|3.466.523.541
|% 7,30
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8504
|13,8643
|% 0,42
|
|Euro
|15,6463
|15,6637
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,7201
|18,8140
|% 0,04
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,35
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|799
|799
|2,05
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|-2,00
|
|Tam
|5.286
|5.420
|-12,10
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|