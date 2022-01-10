***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
301878,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,528006
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,7943
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,07
d) Diğer Giderler (%)
% 9,136
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991967
BIST
16:412.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,45
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:4113,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0625
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:4115,6774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0479
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:41799,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,36
|Açılış
|: 799,67
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KRSTL
|4,18
|44.584.146
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|33.704.094
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.085.064
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.084.922
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|7.026.235
|% 9,96
|
|ELITE
|18,06
|245.430.431
|% -8,97
|
|LIDFA
|4,38
|57.841.339
|% -7,98
|
|SANEL
|6,45
|7.191.339
|% -5,15
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,64
|27.388.745
|% -4,12
|
|THYAO
|26,84
|3.422.971.429
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|2.225.188.960
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.705.740.429
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,79
|1.657.662.637
|% 1,64
|
|SISE
|15,19
|1.583.032.050
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,75
|1.183.026.799
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,42
|665.590.196
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.225.188.960
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.657.662.637
|% 1,64
|
|THYAO
|26,84
|3.422.971.429
|% 7,62
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8689
|% 0,45
|
|Euro
|15,6634
|15,6774
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7690
|18,8632
|% 0,30
|
|Frank
|14,9629
|15,0531
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6859
|3,7044
|% 0,52
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,72
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,36
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|