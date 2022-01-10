***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
328807,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,564619
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,8989
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 15,176
d) Diğer Giderler (%)
% 8,925
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991968
BIST
17:442.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,88
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4413,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0429
|Açılış
|: 24,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7100
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4415,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0760
|Açılış
|: 9,9656
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9073
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:44799,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,82
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:42
|INTEM
|118,80
|36.310.713
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|49.749.551
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.897.464
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.432.792
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.621
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.679.477
|% -9,87
|
|ELITE
|18,07
|265.361.968
|% -8,92
|
|IHAAS
|10,00
|4.708.976
|% -4,76
|
|RALYH
|11,58
|30.533.940
|% -4,61
|
|TETMT
|322,90
|8.967.227
|% -4,18
|
|THYAO
|27,18
|3.968.499.374
|% 8,98
|
|GARAN
|11,83
|2.410.560.819
|% 0,68
|
|EREGL
|30,94
|1.847.337.006
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,81
|1.809.857.682
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.777.867.495
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,73
|1.309.975.783
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|737.205.404
|% 4,70
|
|GARAN
|11,83
|2.410.560.819
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.809.857.682
|% 1,81
|
|THYAO
|27,18
|3.968.499.374
|% 8,98
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8535
|13,8644
|% 0,42
|
|Euro
|15,6455
|15,6673
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,7141
|18,8079
|% 0,00
|
|Frank
|14,9092
|14,9990
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6809
|3,6993
|% 0,38
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
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17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem
-
17:53THYAO
Yüzde 8.98 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 113, 500 adet işlem
-
17:52DYOBY
Yüzde 9.90 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 684, 976 adet işlem
-
17:49KARYE
Yüzde 7.80 oranında artışla 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 464 adet işlem