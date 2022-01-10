***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 16:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991971
BIST
17:452.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4513,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0372
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4515,6448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0805
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:45800,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,11
|Açılış
|: 800,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KRSTL
|4,18
|50.089.292
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.470.800
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|130.496.825
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.913.634
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|67.453.046
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.807.723
|% -9,87
|
|ELITE
|18,14
|269.563.165
|% -8,57
|
|IHAAS
|9,99
|4.759.244
|% -4,86
|
|RALYH
|11,57
|30.831.792
|% -4,70
|
|PKART
|18,40
|7.002.794
|% -4,37
|
|THYAO
|27,18
|4.002.433.396
|% 8,98
|
|GARAN
|11,84
|2.415.664.946
|% 0,77
|
|EREGL
|30,94
|1.854.445.449
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,83
|1.848.812.080
|% 1,98
|
|SISE
|15,12
|1.789.949.274
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,72
|1.323.994.306
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,45
|746.451.882
|% 4,70
|
|GARAN
|11,84
|2.415.664.946
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.848.812.080
|% 1,98
|
|THYAO
|27,18
|4.002.433.396
|% 8,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8361
|13,8493
|% 0,31
|
|Euro
|15,6319
|15,6493
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8278
|% 0,11
|
|Frank
|14,9178
|15,0077
|% -0,39
|
|Riyal
|3,6844
|3,7028
|% 0,48
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,25
|
|Altın Gr.
|800
|801
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,07
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem