***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,252192
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,401624
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,401624
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
36882,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,324789
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 38,0708
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,525
c) Saklama Ücreti (%)
% 17,096
d) Diğer Giderler (%)
% 31,308
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992047
BIST
17:072.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 32,47
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0713,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0666
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0715,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0471
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:07799,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,92
|Açılış
|: 799,22
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|33,00
|15.433.101
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.388.422
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.618.438
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.844.594
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.089.050
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|62.942.869
|% -9,66
|
|ELITE
|18,02
|250.264.467
|% -9,17
|
|RALYH
|11,56
|28.910.493
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.906.173
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.494.747.212
|% 7,30
|
|GARAN
|11,85
|2.299.456.874
|% 0,85
|
|EREGL
|30,98
|1.757.006.338
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.744.414.992
|% 1,90
|
|SISE
|15,14
|1.708.419.453
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,75
|1.206.980.082
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.616.573
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|2.299.456.874
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,82
|1.744.414.992
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.494.747.212
|% 7,30
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8514
|13,8730
|% 0,48
|
|Euro
|15,6422
|15,6782
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7201
|18,8140
|% 0,04
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6797
|3,6982
|% 0,35
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,60
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 662 adet işlem
-
17:21BIOEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 909, 261 adet işlem
-
17:19IZTAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 052 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK