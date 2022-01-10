***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 17:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
201838,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,974766
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,9279
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,037
d) Diğer Giderler (%)
% 6,035
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992051
BIST
17:152.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 32,11
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1513,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0639
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1515,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0509
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:15798,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,24
|Açılış
|: 798,55
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:13
|YAPRK
|33,00
|17.984.948
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.692.490
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.903.821
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.362.088
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,30
|63.657.375
|% -9,66
|
|ELITE
|18,02
|252.312.506
|% -9,17
|
|RALYH
|11,56
|29.103.404
|% -4,78
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|IHAAS
|10,08
|4.345.536
|% -4,00
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|EREGL
|30,94
|1.768.928.545
|% 1,05
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|SISE
|15,13
|1.718.232.281
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,75
|1.215.881.436
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,43
|683.688.382
|% 3,85
|
|GARAN
|11,84
|2.320.773.964
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.761.242.640
|% 1,72
|
|THYAO
|26,70
|3.507.308.140
|% 7,06
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8532
|13,8665
|% 0,44
|
|Euro
|15,6429
|15,6650
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,6990
|18,7928
|% -0,08
|
|Frank
|14,8983
|14,9881
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6771
|3,6956
|% 0,28
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.63 ) 2, 293
-
17:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, CLEBI
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17:28PGSUS
Yüzde 5.94 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 245, 161 adet işlem
-
17:27TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 841, 625 adet işlem
-
17:26TAVHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 544, 170 adet işlem