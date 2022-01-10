***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklenk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,804Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,001731Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,001731Varsa İade Tutarı (TL)24252,64Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)24252,64Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)283549,53Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 22,662253B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 57,8768- Kurucu (%)% 39,156039- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 60,843961- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 16,573c) Saklama Ücreti (%)% 8,789d) Diğer Giderler (%)% 16,761AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992115BIST