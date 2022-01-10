***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 18:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,552
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,516766
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,516766
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
204300,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,168775
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 34,4577
- Kurucu (%)
% 38,217177
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,782823
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,01
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,931
d) Diğer Giderler (%)
% 46,601
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992176
BIST
17:582.054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 21,11
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:5813,8013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0051
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5815,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1178
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:58798,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,25
|Açılış
|: 798,55
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YAPRK
|33,00
|18.977.324
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.597.522
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.949.316
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.186.665
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,29
|66.095.762
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|273.808.457
|% -9,27
|
|RALYH
|11,44
|34.153.935
|% -5,77
|
|SANEL
|6,45
|7.846.782
|% -5,15
|
|PKART
|18,40
|7.751.053
|% -4,37
|
|THYAO
|26,98
|4.240.547.723
|% 8,18
|
|GARAN
|11,80
|2.550.772.525
|% 0,43
|
|EREGL
|30,68
|1.987.434.493
|% 0,20
|
|KRDMD
|11,64
|1.978.701.826
|% 0,34
|
|SISE
|14,98
|1.872.116.821
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,69
|1.390.533.515
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,44
|790.408.025
|% 4,27
|
|GARAN
|11,80
|2.550.772.525
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,64
|1.978.701.826
|% 0,34
|
|PETKM
|9,70
|1.563.151.965
|% 2,65
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7848
|13,8008
|% -0,04
|
|Euro
|15,5836
|15,6213
|% -0,66
|
|Sterlin
|18,7184
|18,8123
|% 0,03
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6839
|3,7023
|% 0,46
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,31
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,07
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem