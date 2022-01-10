***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 18:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,270274
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,424876
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,424876
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
165518,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,243412
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 36,2434
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,008
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,183
d) Diğer Giderler (%)
% 37,567
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992179
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0215
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0489
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59797,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 797,13
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,78
|666.305
|% 9,95
|
|ERBOS
|136,00
|111.625.765
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|8.728.763
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,33
|1.049.614
|% 9,91
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% -3,18
|
|ATAGY
|3,88
|1.113.443
|% -2,51
|
|AKENR
|1,68
|6.938.738
|% -2,33
|
|AVGYO
|2,68
|4.370.419
|% -2,19
|
|BUCIM
|3,72
|30.769.416
|% -2,11
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8203
|13,8223
|% 0,12
|
|Euro
|15,6482
|15,6774
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,6583
|18,7518
|% -0,30
|
|Frank
|14,8542
|14,9437
|% -0,81
|
|Riyal
|3,6643
|3,6826
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,23
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,05
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-0,69
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem