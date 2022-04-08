***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 16:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
33016,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,982569
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,9826
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 36,184
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,059
d) Diğer Giderler (%)
% 17,774
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018357
BIST
17:032.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 37,89
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0314,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0316,0239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:03921,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,66
|Açılış
|: 921,61
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
922,25
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:03
|GZNMI
|41,36
|28.449.547
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.765.208
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.993.392
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.067.168
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,96
|18.814.220
|% -4,40
|
|ULUSE
|161,40
|32.591.684
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.744.773.082
|% 4,84
|
|ASELS
|28,10
|3.304.082.459
|% 7,66
|
|THYAO
|35,34
|2.820.572.915
|% -0,79
|
|KARSN
|5,91
|1.656.801.941
|% 3,50
|
|AKBNK
|8,35
|1.605.002.302
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,62
|1.239.840.629
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.744.773.082
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|774.162.366
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.456.925.257
|% 3,87
|
|KARSN
|5,91
|1.656.801.941
|% 3,50
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7535
|14,7589
|% 0,15
|
|Euro
|16,0063
|16,0239
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1051
|19,2009
|% -0,51
|
|Frank
|15,6898
|15,7843
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,57
|
|Altın Gr.
|921
|921
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
17:03
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SAHOL, HALKB
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 04 artarak (% 1.67 ) 2, 139
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, EPLAS, MZHLD, FORMT, IHLAS, GZNMI, VKGYO, PAGYO, SUMAS
-
17:18
NATEN, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
DOAS, PSDTC, MARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında