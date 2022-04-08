***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 17:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018460
BIST
17:382.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 41,47
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3814,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3816,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0236
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:38922,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,83
|Açılış
|: 922,81
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GZNMI
|41,36
|28.580.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.238.803
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|17.550.099
|% -6,00
|
|ULUSE
|159,00
|33.664.406
|% -5,36
|
|SAMAT
|6,97
|19.564.257
|% -4,26
|
|GARAN
|13,27
|5.154.436.609
|% 5,23
|
|ASELS
|27,98
|3.762.039.212
|% 7,20
|
|THYAO
|35,38
|3.002.480.932
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,43
|1.852.950.082
|% 4,85
|
|KARSN
|5,94
|1.723.055.682
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.438.688
|% 2,73
|
|GARAN
|13,27
|5.154.436.609
|% 5,23
|
|YKBNK
|4,60
|1.720.303.042
|% 4,78
|
|ODAS
|2,21
|787.273.251
|% 4,74
|
|KARSN
|5,94
|1.723.055.682
|% 4,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7545
|14,7599
|% 0,16
|
|Euro
|16,0338
|16,0461
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,1387
|19,2346
|% -0,33
|
|Frank
|15,7052
|15,7998
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,05
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|
Seans Raporu
17:36
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