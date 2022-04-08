***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2022 17:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 85,42
d) Diğer Giderler (%)
% 14,58
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018462
BIST
17:372.386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3714,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3716,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:37922,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,86
|Açılış
|: 922,81
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:37
|GZNMI
|41,36
|28.592.735
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.105.131
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.796.662
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.260.739
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|SAMAT
|6,97
|19.625.225
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,50
|34.314.602
|% -3,87
|
|ARMDA
|95,05
|7.759.877
|% -3,50
|
|THYAO
|35,30
|3.034.945.614
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,60
|1.729.754.048
|% 4,78
|
|SISE
|16,80
|1.414.263.634
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,64
|1.270.257.474
|% 3,13
|
|SASA
|64,40
|1.199.054.867
|% 3,37
|
|ODAS
|2,21
|790.401.694
|% 4,74
|
|ADESE
|0,88
|116.808.755
|% 7,32
|
|KLGYO
|1,10
|77.929.247
|% 4,76
|
|HLGYO
|2,08
|145.581.010
|% 6,12
|
|IHLGM
|0,80
|43.421.149
|% 2,56
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7527
|14,7570
|% 0,14
|
|Euro
|16,0326
|16,0439
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1298
|19,2257
|% -0,38
|
|Frank
|15,7037
|15,7983
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,18
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:37
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17:50AKSEN
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