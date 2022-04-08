***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









MI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 55,642- Kurucu (%)% 35- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 65- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0c) Saklama Ücreti (%)% 22,671d) Diğer Giderler (%)% 21,687AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 1. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018731BIST