***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 11:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044268
BIST
12:162.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,59
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:1617,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0546
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:1617,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:16967,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:16
|IHAAS
|26,98
|3.221.042
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.631.712
|% 9,72
|
|GESAN
|51,95
|177.577.305
|% 9,37
|
|FONET
|15,20
|11.360.653
|% 9,12
|
|ASUZU
|167,40
|151.619.981
|% 8,42
|
|IZINV
|17,00
|4.435.245
|% -4,92
|
|GZNMI
|51,50
|12.641.854
|% -3,83
|
|MZHLD
|83,10
|8.244.950
|% -3,48
|
|ISGYO
|15,41
|61.911.768
|% -3,45
|
|RUBNS
|14,61
|340.723.651
|% -3,37
|
|THYAO
|49,38
|1.145.006.440
|% 0,37
|
|EREGL
|26,48
|552.628.333
|% 0,99
|
|SISE
|21,62
|547.349.164
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,77
|383.235.154
|% 1,99
|
|RUBNS
|14,61
|340.723.651
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,28
|206.853.402
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|112.349.545
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,77
|383.235.154
|% 1,99
|
|ODAS
|2,87
|86.477.871
|% 1,41
|
|SISE
|21,62
|547.349.164
|% 0,93
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3130
|17,3226
|% 0,32
|
|Euro
|17,5165
|17,5275
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,6087
|20,7120
|% -0,36
|
|Frank
|17,6417
|17,7479
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5990
|4,6221
|% 0,36
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-4,42
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|10,00
|
|Tam
|6.508
|6.594
|8,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,12
|