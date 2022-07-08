***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 11:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 0
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044272
B
10:552.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,66
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.436
En Düşük
2.423
10:5517,3129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0449
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:5517,4981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0649
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:55965,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 965,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:55
|RUBNS
|16,63
|35.442.954
|% 9,99
|
|FONET
|15,24
|6.931.715
|% 9,40
|
|IZFAS
|2,67
|1.190.694
|% 8,10
|
|PSGYO
|10,59
|64.932.214
|% 7,73
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|OYAYO
|9,91
|1.177.886
|% -4,53
|
|ISGYO
|15,44
|26.032.673
|% -3,26
|
|DERHL
|9,07
|4.882.828
|% -2,89
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|IZINV
|17,44
|1.619.827
|% -2,46
|
|THYAO
|49,28
|562.457.450
|% 0,16
|
|SISE
|21,66
|393.223.714
|% 1,12
|
|SMRTG
|29,08
|257.321.774
|% 5,98
|
|EREGL
|26,32
|203.743.258
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,29
|127.227.999
|% -0,69
|
|YKBNK
|4,29
|127.227.999
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,82
|56.613.067
|% -0,70
|
|SISE
|21,66
|393.223.714
|% 1,12
|
|ADESE
|0,74
|11.066.364
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.370.189
|% 6,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3026
|17,3129
|% 0,26
|
|Euro
|17,4949
|17,4981
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5933
|20,6966
|% -0,44
|
|Frank
|17,6199
|17,7261
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5978
|4,6209
|% 0,34
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-5,24
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.491
|6.582
|-4,00
|
|Yarım
|3.177
|3.218
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,09
|